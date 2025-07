Sospiro, incidente nella notte: 20enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un giovane è rimasto coinvolto in un grave episodio stradale nei pressi di Sospiro. L’incidente ha portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza dopo gli accertamenti.

L’episodio, avvenuto nei pressi del comune di Sospiro, ha visto il giovane coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sospiro, auto fuori controllo: giovane ferito nell’incidente

Non è chiaro cosa sia successo esattamente. Ma la sera del 28 giugno, intorno alle 23.45, qualcuno ha visto un’auto finire fuori strada nella zona di Sospiro.

L’impatto dell’incidente a Sospiro è stato forte, tanto da buttare giù parte di un muretto agricolo. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni. Solo. Non ha coinvolto altri veicoli. Ma è bastato quel colpo secco, in mezzo al buio, a far partire la chiamata ai carabinieri.

Una pattuglia ha raggiunto il luogo nel giro di pochi minuti. Il giovane, ferito, era ancora lì, sotto choc. L’ambulanza lo ha portato all’ospedale di Cremona. Traumi, lividi. Niente di grave, per fortuna. Ma mentre i soccorsi facevano il loro lavoro, i militari hanno iniziato a fare il loro: rilievi, fotografie, domande. Nessun segno di frenata. Solo una macchina schiantata. E qualcosa che non tornava del tutto.

Incidente a Sospiro: accertato lo stato di ebbrezza, scatta la denuncia

In ospedale, a quel punto, è scattata la richiesta di accertamenti. Normale prassi, visto l’orario e la dinamica dell’incidente. I medici hanno confermato: il tasso alcolemico del ragazzo era vicino a 1,50 grammi per litro. Quasi tre volte oltre il limite consentito. Un dato che cambia tutto.

La denuncia per guida in stato di ebbrezza è arrivata subito dopo. Così come il ritiro della patente. Il mezzo, tra l’altro, nemmeno era suo: lo guidava, ma apparteneva a qualcun altro. Anche questo è finito agli atti.

Una notte finita male, senza tragedie ma con conseguenze. Basta poco, a volte una curva, per cambiare tutto. Anche in un paese tranquillo come Sospiro.