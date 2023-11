Federica Pia Pizzuto ha perso al vita a soli 21 anni nell'incidente di Pescara dalle dinamiche non chiare.

Federica Pia Pizzuto è il nome della vittima del terribile incidente stradale di Pescara, avvenuto all’altezza della circonvallazione nel pomeriggio di venerdì 17 novembre.

L’incidente di Pescara

Il terribile incidente di Pescara avvenuto all’uscita di San Silvestro della circonvallazione nel pomeriggio del 17 novembre, ha causato la morte di una ragazza appena 21enne.

Si chiamava Federica Pia Pizzuto e si trovava alla guida di una Ford Focus, quando improvvisamente è avvenuto lo schianto violentissimo e in modo frontale, con un furgoncino Fiat Doblò.

L’impatto non le ha lasciato scampo e anche il conducente dell’altro mezzo, un operaio di 59 anni, è rimasto ferito in modo grave.

Chi era la vittima dell’incidente di Pescara

Ha perso la vita tragicamente nel giorno che nella cultura popolare viene giudicato il più sfortunato, venerdì 17.

Federica aveva compiuto 21 anni lo scorso luglio ed era nata a San Marco Lamis, in provincia di Foggia. Entrambi i genitori infatti sono pugliesi ma da tempo la giovane viveva a Francavilla al Mare.

Frequentava la facoltà di Medicina dell’Università d’Annunzio di Chieti.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che le ha tolto la vita e ridotto in gravi condizioni l’altro uomo, originario di Montesilvano. Le forze dell’ordine sono a lavoro per stabilire cosa abbia provocato il frontale.

Le immagini che circolano sul web parlano di uno schianto violento, particolarmente impressionante quella di un gruppo di vigili del fuoco intenti a rimuovere l’auto di Federica dal guardrail che ha scavalcato durante l’incidente di Pescara.