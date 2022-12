Incidente domestico nel Biellese: morto il marito e ustionata la moglie

Incidente domestico nel Biellese: a Pray è morto il marito ed è rimasta seriamente ustionata la moglie trasportata in codice rosso in ospedale

Tragedia in Piemonte dopo un terribile incidente domestico nel Biellese: dalle ultime notizie pare che sia morto il marito e che sia rimasta ustionata la moglie.

La coppia sarebbe stata investita da una fiammata di ritorno mentre cercava di accendere il camino.

Morto il marito e ustionata la moglie

Tutto sarebbe accaduto nelle ore avanzate del pomeriggio a Pray, dove una coppia di coniugi mentre cercava di accendere il camino è rimasta ustionata dalle fiamme. Da quanto si apprende in queste prime ore del mattino del 16 dicembre il marito, 75 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale.

E la coniuge? La donna sarebbe in gravi condizioni.

La fiammata che ha investito la coppia

Stando alle prime ricostruzioni la coppia di anziani vittima del terribile incidente domestico sarebbe rimasta ustionata dal ritorno di fiamma mentre stavano tentando di accendere il camino, probabilmente a causa di un qualche liquido infiammabile utilizzato, ma per ora sono congetture. L’uomo di 75 anni circa sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale mentre sua moglie di 72 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno spento un principio di incendio.