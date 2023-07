Roma, grave incidente per il fotografo Ferdinando Mezzelani: ricoverato in pr...

Roma, grave incidente per il fotografo Ferdinando Mezzelani: ricoverato in pr...

Paura a Roma sulla Cristoforo Colombo. Il fotografo del Coni Ferdinando Mezzelani è rimasto vittima di un violento incidente attorno alle 7:30 di lunedì 10 luglio: in sella alla sua moto, una Bmw Rt, si è scontrato con un bus della linea 709.

Chi è Ferdinando Mezzelani?

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e si sono occupati di trasportare d’urgenza Mezzelani all’ospedale San Camillo, dov’è tuttora ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il fotografo ha perso una parte di un arto inferiore, frantumata nell’impatto con l’autobus. Fotografo di centinaia di sfide sportive, Ferdinando Mezzelani è un caposaldo della fotografia sportiva: dagli spalti e da bordo campo, è riuscito ad avvicinare milioni di tifosi alle sfide, alle vittorie e alle sconfitte dei loro idoli, immortalando campioni di disciplina diverse, dal tennis al calcio, passando per l’atletica e lo sci. È stato il fotografo ufficiale dei Mondiali di calcio di Italia ’90, e per il Coni ha seguito moltissime edizioni delle Olimpiadi invernali ed estive.

L’incidente

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi del 118. Il mezzo pubblico e il motociclo di Mezzelani procedevano entrambi sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo, all’altezza di Malafede, quando si sono urtati: il bus ha travolto il fotografo quando ha deviato verso la corsia laterale per raggiungere una fermata. Rimane da stabilire ora – insieme alla velocità di entrambi – quale dei due mezzi fosse nel torto e quale nella ragione.