Incidente per il presidente della Federbasket: Petrucci "non rischia la vita"

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha avuto un incidente d’auto mentre era con la moglie. I due sono finiti in una scarpata, ma non sono in pericolo di vita.

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ha avuto un incidente d’auto mentre era insieme a sua moglie. I due sono finiti in una scarpata. L’uomo, di 78 anni, secondo quanto riportato, è stato ricoverato al San Camillo di Roma per effettuare una serie di esami e controlli, anche alla testa. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

La nota della Federbasket

La Federbasket, nella serata di ieri, sabato 6 aprile 2024, ha fornito qualche dettaglio in più condividendo una nota. Hanno comunicato che “il Presidente attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti“.