Incidente stradale a Campi Bisenzio: auto 'vola' dal guardrail

A Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze, un brutto incidente è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 marzo, sulla strada regionale 66, che dagli abitanti della zona è nota anche come variante di San Donnino. Andiamo a cercare di capire meglio i dettagli della faccenda.

Incidente a Campi Bisenzio, i dettagli

Erano quasi le 4 di notte. Secondo le ricostruzioni, un’automobile di grossa cilindrata ha sfondato il guardrail, finendo di qualche metro in fondo alla scarpata al lato della strada. Alla guida un ragazzo giovane, da solo nell’abitacolo. Probabilmente ha perso il controllo della vettura, ma gli accertamenti sono ancora in corso. La strada, molto frequentata, è stata parzialmente bloccata, inficiando la circolazione di tutta la zona.

Incidente a Campi Bisenzio, i danni riportati

Carabinieri e 118 si sono precipitati sul posto. Il ragazzo, di cui al momento cui non si conoscono né nome né età né altri dettagli, è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi, ma non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita. É stato ammesso con il codice giallo. I Carabinieri sono ancora a lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto, che fortunatamente non ha coinvolto altre automobili né veicoli di varia natura.