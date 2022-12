Incidente sul lavoro: 20enne schiacciato da un trattore

Ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto oggi 6 dicembre 2022 a Barge, comune in provincia di Cuneo: un ragazzo di soli 20 anni è rimasto ferito mentre era sul posto di lavoro appartenente all’azienda di famiglia.

Incidente sul lavoro a Barge, grave un ragazzo di 20 anni

Infatti, il 20enne è il figlio del titolare ed è rimasto schiacciato sotto al carico che il padre stava trasportando con un muletto.

Codice rosso per il 20enne

Sul posto è giunto quanto prima il 118, chiamato proprio dal padre, che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasportato, grazie all’aiuto dell’elisoccorso, al Cto di Torino con un codice rosso, in quanto le condizioni del 20enne sono molto gravi.

Purtroppo, a quanto pare il carico trasportato da questo semovente, con cui era impegnato in operazioni di potatura di alberi da frutta, gli ha schiacciato la cassa toracica.

Indagini in corso

Il violento incidente è avvenuto nella tarda mattinata, in via Pian Ruà, frazione San Martino, in un’azienda agricola, di cui come accennato prima, il padre del ragazzo è titolare. Oltre al 118, sul luoogo dell’accaduto sono intevenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell’Asl: a quest’ultimi, infatti, spetta il compito di verificare che nell’azienda agricola siano state rispettate tutte tutte le norme di sicurezza.