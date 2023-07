Un agricoltore di 68 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Bagnolo, in provincia di Cuneo, in via Morelli.

La vittima è stata travolta dalla trinciatrice

La vittima stava lavorando con la trinciatrice, quando è stata travolta dal mezzo. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l’uomo, ma i tentativi si sono rivelati vani.

Sono sette gli incidenti mortali in provincia di Cuneo dall’inizio del 2023

Si tratta del settimo incidente mortale sul lavoro nella provincia di Cuneo avvenuto nel 2023, del sesto per quanto riguarda i ribaltamenti di trattori: tra questi, il 3 giugno, nella frazione Graviano di Govone, è morto Vittorio Cravanzola, 80 anni; il 6 maggio, a Bastia Mondovì, Renato Terreno, 79 anni; il 18 aprile, a Lequio, Berria Renato Bruna, 78 anni; il 6 febbraio, a Paesana, Pier Carlo Nicolino, 71 anni. L’8 giugno, alla Granda Zuccheri di Busca, è invece morto il magazziniere Marco Campana, 59 anni, schiacciato da un sacco di zucchero di 1.200 chili.

