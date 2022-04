Incidente sul raccordo dell’A1 a San Donato Milanese, morto motociclista di 49 anni

Incidente sul raccordo dell’A1 a San Donato Milanese: in seguito al drammatico schianto contro un cavo d’acciaio, un motociclista di 49 anni è morto.

Incidente sul raccordo dell’A1 a San Donato Milanese: in seguito al drammatico schianto contro un cavo d’acciaio, un motociclista di 49 anni è tragicamente deceduto.

Incidente sul raccordo dell’A1 a San Donato Milanese: dinamica

Nella mattinata di lunedì 11 aprile, intorno alle ore 07:30, è stato segnalato un incidente stradale mortale che ha causato la prematura scomparsa di un motociclista di 49 anni.

Il sinistro si è verificato sul raccordo dell’A1 a San Donato Milanese, a Milano. In corrispondenza del raccordo, è stato allestito un cantiere autostradale.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che il motociclista abbia imboccato il raccordo e sia finito all’interno del cantiere, sbattendo con violenza contro un cavo d’acciaio. A seguito dell’impatto, il 49enne è stato sbalzato dalla sella dello scooter, finendo a terra. Al momento, le forze dell’ordine stanno ipotizzando che l’ingresso del mezzo guidato dalla vittima nel tratto autostradale chiuso per lavori sia dovuto a un fatale momento di distrazione oppure alla convinzione di poter attraversare il tratto sfruttando le due ruote.

La vittima, tuttavia, non aveva notato l’ostacolo contro il quale ha impattato, precipitando rovinosamente a terra.

Arrivo dei soccorsi: morto motociclista di 49 anni

L’incidente che si è consumato nella corsia chiusa per lavori del raccordo San Donato-Autostrada del Sole è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine e ai sanitari che si sono recati sul luogo.

Nel momento in cui i paramedici sono arrivati sulla scena, hanno tentato di prestare soccorso al motociclista e di stabilizzarlo per poi trasportarlo in ospedale.

Nonostante gli sforzi compiuti, tuttavia, il 49enne è deceduto sul posto.