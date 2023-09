Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 15 settembre, lungo l’autotrada A1 all’altezza di Fiano Romano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un bus di migranti in uso alla Prefettura di Agrigento e un mezzo pesante. Nel frontale, i due autisti sono rimasti uccisi, mentre 25 migranti sono rimasti feriti.

Incidente sulla A1: scontro fra tir e bus dei migranti

Il pauroso incidente è avvenuto nella notte tra ieri e oggi nella carreggiata in direzione Nord dell’autosrada A1, all’altezza di Fiano Romano. Protagonisti dello scontro frontale, un tir e un bus che stava trasportando un gruppo di 50 migranti. Il pullman, in usa alla Prefettura di Agrigento, stava trasferendo i migranti da Porto Empedocle a un centro d’accoglienza in Piemonte, in un viaggio che sarebbe dovuto durare diverse ore, ma si è bruscamente interrotto quasi sul nascere.

Incidente bus dei migranti sulla A1: il bilancio

Se uno dei due autisti è morto sul colpo, l’altro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha perso la vita qualche istante più tardi rispetto al momento dell’incidente. In totale, secondo quanto si apprende, ci sarebbero anche 25 feriti tra i migranti. I cinque più gravi sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Andrea, mentre gli altri sono stati portati in diverse cliniche della zona.

Incidente sulla A1: il trasferimento col bus dei migranti di Lampedusa

Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che i migranti che stavano viaggiando sul pullman fossero arrivati solo da pochi giorni in Italia, sbarcati come migliaia di altre persone sulle coste di Lampedusa nelle ultime ore. Gli uomini, a causa dell’hotspot di Contrada Imbriacola sempre più al collasso, avevano duvuto essere trasferiti in poco tempo verso altri lidi.