Tragico incidente nella giornata di sabato 19 febbraio 2022 sulla Casilina, in provincia di Frosinone, la vittima è il fotoreporter Rocco Di Nota.

Un terribile incidente stradale si è consumato sulla via Casilina, tra i comuni di Piedimonte San Germano e Aquino, in provincia di Frosinone, nella mattinata di sabato 19 febbraio 2022. Nello scontro tra un furgone e una moto, il noto fotoreporter 41enne Rocco Di Nota ha perso la vita.

Incidente stradale lungo la Casilina: Rocco Di Nota muore a 41 anni

Erano circa le ore 12:00 della giornata di sabato 19 febbraio 2022, quando lungo la via Casilina, nel tratto compreso tra Piedimonte San Germano e Aquino, provincia di Frosinone, si è verificato un violentissimo scontro tra due mezzi su strada, in particolare una moto e un furgone.

Alla guida della moto rimasta coinvolta nel sinistro si trovava Rocco Di Nota, l’uomo di 41 anni che ha perso la vita e si configura come l’unica vittima di questo tragico accadimento.

La tragica morte di Rocco Di Nota: indagini in corso

In seguito al tragico incidente che si è verificato lungo la via Casilina, nella giornata di sabato 19 febbraio 2022, tempestivo è stato sul posto l’intervento dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane Rocco Di Nota, il motociclista infatti è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il conducente del furgone rimasto coinvolto nel sinistro è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, intervenuti sul luogo della tragedia, si sono occupati di eseguire i rilievi di rito e adesso stanno indagando per chiarire le cause scatenanti dell’incidente e l’esatta dinamica dello stesso.

Rocco era diventato papà da pochi mesi: un’intera comunità cittadina sotto shock

Rocco Di Nota viveva a Roccasecca, comune in provincia di Frosinone, qui era amato e stimato da molti ed è per questo che la notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato sotto shock numerosi componenti della comunità cittadina.

Il 41enne era diventato padre da qualche mese e di mestiere faceva il fotoreporter; nel 2003 Rocco aveva perso il fratello Mirko in un incidente stradale, un destino crudele ha spezzato le vite di due fratelli con la stessa modalità, sempre in moto e sullo stesso tratto di strada.