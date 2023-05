Incoronazione di Re Carlo III: chi è la donna che ha portato la spada

All’incoronazione di Re Carlo III sono stati diversi i personaggi che hanno attirato l’attenzione del grande pubblico. Tra questi c’è stata la donna che portava la spada: chi è?

Incoronazione Re Carlo: chi è la donna che ha portato la spada?

Nel corso della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III c’è stata una donna che ha quasi rubato la scena al sovrano. Stiamo parlando di colei che ha portato la spada: chi è? Si chiama Penny Mordaunt ed è la figlia di un paracadutista, membro della Royal Navy dal 2010 al 2019, nonché esperta di questioni militari. Appassionata di astrologia, attivista gay e convinta sostenitrice della Brexit, è parente della Signora in giallo Angela Lansbury e di George Lansbury, ex leader laburista.

Chi è Penny Mordaunt?

Classe 1973, Penny Mordaunt è deputata e leader della Camera dei Comuni e Lord Presidente del Privy Council. E’ stato proprio il concilio a conferirle la responsabilità di portare la spada, simbolo dell’autorità reale, nell’Abbazia di Westminster. Ex ministra della Difesa britannica, per tenere la spada durante tutta l’incoronazione, si è allenata a lungo in palestra. L’arma, infatti, pesa quasi 4 chili.

Penny prima donna a portare la spada in un’incoronazione

Secondo i bookmakers, dopo la sua partecipazione all’incoronazione di Re Carlo, potrebbe diventare la prossima leader del Governo. Con il suo abito color ottanio, Penny Mordaunt ha attirato l’attenzione anche perché è stata la prima donna a portare la spada rituale durante un’incoronazione. Non solo, ha un altro primato: è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro delle Forze Armate e Segretario alla Difesa. Sotto Theresa May, è stata anche Segretario di Stato per lo sviluppo internazionale (2017), Ministro per le donne e le pari opportunità (2018) e Segretario di Stato per la difesa (2019).