India, 84enne si fa vaccinare per 11 volte

Si fa vaccinare per 11 volte: l'uomo è stato arrestato dalla polizia del Bihar.

Si fa vaccinare 11 volte per poi farsi arrestare dalla polizia. È accaduto nel Bihar, in India. Protagonista della vicenda l’84enne Brahamdev Mandal. L’uomo è residente nell’area Puraini del distretto di Madhepura. Secondo quanto affermato dall’ufficiale della Station House, tramite alcune dichiarazioni riportate da First Post: “Nella denuncia è stato affermato che Mandal ha ingannato gli operatori sanitari in date e luoghi diversi, sulla base di diverse carte d’identità, e ha ottenuto 11 dosi di vaccino, violando le regole di vaccinazione.

Questo è stato fatto da lui tra il 13 febbraio 2021 e il 4 gennaio 2022″.

Si fa vaccinare per 11 volte: Mandal non si sarebbe mai ammalato

Brahamdev Mandal ha detto che non si sarebbe mai ammalato da quando ha iniziato a prendere il vaccino e la sua salute avrebbe iniziato a migliorare dopo ripetute vaccinazioni.

Si fa vaccinare per 11 volte: chi è Brahamdev Mandal

Brahamdev Mandal è un uomo di 84 anni, con un passato da postino.

L’anziano è stato accusato dalla polizia locale di vari reati. Ora gli inquirenti stanno indagando su come Mandal sia riuscito a violare più volte (e facilmente) il sistema.

Si fa vaccinare per 11 volte: potrebbe ottenere la clemenza

Tramite il suo gesto, Brahamdev Mandal ha violato la legge più di una volta. L’uomo, tuttavia, potrebbe ottenere la clemenza a causa dell’età avanzata. Lo scorso 13 aprile, Mandal si era addirittura fatto somministrare il vaccino per ben due volte in soli 30 minuti.