Influencer cinese mangia una vespa viva: viso e le labbra gonfissime e profilo sospeso

Accesa polemica per un video pubblicato da un influencer cinese, Wang Can, che si è ripreso mentre mangiava una vespa viva. Nelle immagini il giovane ha fatto una smorfia di dolore, per poi immortalarsi con le conseguenze di un viso e di labbra gonfissime. Quella di fare video mentre si mangia in Cina è diventata una vera e propria moda, che ha anche un nome, ovvero Mukbag. Diversi giovani, per attirare ancora più visualizzazioni, hanno deciso di spingersi decisamente oltre.

Le imprese degli influencer

Prima di Wang Can anche una blogger cinese ha voluto spingersi oltre. Ha fatto a pezzi e cucinato uno squalo bianco. “Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque” ha dichiarato l’influencer nel video, che è stato condivisosul social cinese Douyin, aggiungendo il disclaimer “pericoloso, non imitare“. Le immagini hanno scatenato segnalazioni e critiche e in seguito sono state rimosse e il profilo dell’influencer sospeso. “In primo luogo voglio ringraziare chi mi ha supportato.

Ora userò questo canale per darvi alcuni aggiornamenti e postare video positivi, di qualità, per tutti” si è difeso il ragazzo con un nuovo profilo.