Infortunio per Tosca D’Aquino, la furia dell’attrice: “Scandaloso”

Tosca D’Aquino: l’infortunio

Uno spiacevole incidente per Tosca D’Aquino: l’attrice è caduta a causa di una buca mentre passeggiava per Roma e si è slogata una caviglia.

Sui social lei stessa ha mostrato la sua gamba fasciata e si è sfogata per l’incuria dei marciapiedi della Capitale: “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso!”, ha scritto nel suo sfogo via social. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno mostrato la loro solidarietà via social, dove le hanno espresso i loro auguri di pronta guarigione.

Tra i tanti che hanno espresso il loro affetto all’attrice dopo l’infortunio anche Nicoletta Romanoff, Roberta Capua, Sabrina Salerno, Enrico Brignagno e Samuel Peron. L’attrice Elena Sofia Ricci, amica di Tosca D’Aquino, le ha scritto: “Cavolo.. da domani ti faccio compagnia! Io mi opero finalmente alla colonna vertebrale! Mesi di dolori invalidanti! Unite nei dolori”. In tanti sui social hanno manifestato il loro affetto verso le due attrici augurando loro di guarire al più presto.