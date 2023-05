Inter in finale di Champions: dove comprare i biglietti

La prima battuta di vendita dei biglietti per la finale di Champions League 2022/2023 su UEFA.com/tickets è durata una settimana e si è conclusa alle ore 14 di venerdì 28 aprile. Ora che i nerazzurri sono i primi finalisti di Champions League, è corsa all’ultimo biglietto. Ma dove è meglio acquistare?

Ventimila posti a sedere per i tifosi nerazzurri

La Uefa, inizialmente, aveva messo in vendita solo biglietti neutrali, in attesa di capire quali sarebbero state le squadre qualificate alla finalissima il 16 maggio. Solo dopo tale data anche i sostenitori delle squadre finaliste avrebbero potuto acquistare i ticket. Si attendono pertanto tra oggi e domani novità relative alle modalità di acquisto dei biglietti, a forte interesse dei tifosi nerazzurri. Di circa 75mila posti a sedere dello stadio Ataturk di Istanbul, ben 20mila sono riservati dalla Uefa ai soli tifosi dell’Inter (e altrettanti ai tifosi della squadra avversaria). Come scrive la Gazzetta dello Sport, le due società si incontreranno nei prossimi giorni per stabilire alcuni dettagli, anche se i paletti principali sono già stati stabiliti e previsti dalla confederazione calcistica europea.

Speculazione sui prezzi dei voli aerei

Sarà quindi il club stesso a informare i tifosi nerazzurri dei dettagli relativi alle fasi di vendita dei biglietti e dei pacchetti previsti: saranno probabilmente messe a disposizione accoppiate di biglietto e pullman (o biglietto e aereo). Se sui prezzi dei biglietti la speculazione è a limite del controllo, ancora più delicata è la questione del prezzo dei biglietti aerei. Dando un’occhiata ai siti delle compagnie aeree Turkish Airlines e Pegasus (che operano sulla tratta Milano-Istanbul), si nota subito l’impennata dei prezzi dei voli diretti. Nonostante ciò, le disponibilità sono agli sgoccioli. Facendo dei primi conti approssimativi, un tifoso che prenota la partenza per il giorno stesso della finale e il ritorno per il giorno seguente rischia di spendere oltre mille euro.