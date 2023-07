"Invecchiato e dimagrito": Goffredo Cerza replica agli haters

Goffredo Cerza è stato preso di mira dagli haters sui social e lui stesso ha voluto replicare. Peccato che, nella sua risposta, fosse presente un errore.

Goffredo Cerza: la replica agli haters

Sui social i leoni da tastiera hanno preso di mira Goffredo Cerza sostenendo che fosse “invecchiato e dimagrito” dopo la nascita del figlio Cesare. Il compagno di Aurora Ramazzotti ha personalmente replicato a questo genere di commenti scrivendo: “Un mese fa mi si è inclinata una costola (un’altra volta).” Sui social in tanti gli hanno fatto subito notare che la parola corretta fosse “incrinata” e non inclinata. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

Al momento Goffredo sembra essere più felice che mai, e sta continuando a godersi il suo tempo in compagnia della sua famiglia e del piccolo Cesare. Il bambino è nato lo scorso 30 marzo e ha reso lui e Aurora genitori per la prima volta. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e non vedono l’ora di sapere se i due, prima o poi, allargheranno ulteriormente la famiglia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere nuovi sviluppi, raccontati come sempre dalla coppia attraverso i social.