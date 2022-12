Tragedia sfiorata in Ciociaria dove un automobilista investe un ciclista sulla Monti Lepini, rallentamento del traffico nei pressi del casello A1

Tragedia sfiorata in Ciociaria, dove un automobilista investe un ciclista sulla Monti Lepini, rallentamento del traffico.

Da quanto si apprende da media locali il brutto incidente si è verificato nella serata del 20 dicembre in territorio di Frosinone e la vittima è stata ricoverata. Ma come sono andate le cose?

Investe un ciclista sulla Monti Lepini

Da quanto si apprende il ciclista in questione è stato investito sulla Monti Lepini a Frosinone, poco distante dal casello dell’autostrada del Sole. Subito dopo l’investimento sul posto è arrivato a razzo il personale medico.

Una ambulanza dell’Ares 118 proveniente dal vicino ospedale “Spaziani” è giunta sul luogo dell’incidente per soccorrere l’uomo e trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Il fatto si è verificato, da quanto registrano le testate territoriali, dopo le 20.

I soccorsi e i rilievi di polizia

Va sottolineato che il conducente del veicolo investitore si è subito fermato a prestare soccorso ed ha dato egli per primo l’allarme ai sanitari. Sul posto sono giunti a razzo anche gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell’incidente.

I media spiegano poi che, durante la fasi di soccorso ed accertamento della dinamiche, si sono registrate le “inevitabili ripercussioni al traffico veicolare”. Questo perché il luogo dell’incidente è nelle immediate vicinanze dell’ingrasso in A1 Roma-Napoli.