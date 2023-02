Investito mentre cambia la gomma all'auto: morto a 33 anni

Morte su strada in Campania dove un uomo viene investito mentre cambia la gomma all’auto: è morto a soli 33 anni.

Il tragico sinistro si è verificato sull’Asse Mediano in direzione Napoli e in territorio di Giugliano. In quel luogo ed in quel frangente, nel pomeriggio del 14 febbraio un uomo di 33 anni è stato investito e ucciso da un’automobile. I media locali spiegano che una sommaria ricostruzione dell’accaduto ha dato menzione di quell’investimento.

Investito mentre cambia la gomma all’auto

La vittima è stata un 33enne che lavorava per un negozio di arredamenti.

Pare che l’uomo fosse alla guida proprio del furgone quando, giunto in via San Francesco a Patria a Giugliano, in direzione Lago Patria, un pneumatico del mezzo si è forato. A quel punto il 33enne si è fermato per cambiare la gomma ed è stato travolto da un suv, un Range Rover Evoque, che lo ha centrato ed ucciso malgrado soccorsi tempestivi. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dal conducente alla guida del suv che si è fermato per prestare i primi soccorsi, è arrivata una unità del 118.

L’arrivo dei soccorsi e della forze dell’ordine

Purtroppo però i sanitari non hanno potuto salvare l’uomo che come spiega Fanpage “è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto”. Sul luogo del tragico incidente sono arrivate anche le pattuglie di carabinieri e polizia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Un verbale sull’accaduto è giunto sul tavolo del magistrato di turno che deciderà in ordine ad eventuali esami post mortem.