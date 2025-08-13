Nelle ultime ore è esploso un nuovo gossip, questa volta riguardante il noto cantante Irama. Flirt in corso con un’ex allieva di “Amici”? Ecco tutti gli indizi social.

Irama, flirt in corso con un’ex allieva di Amici?

L’estate si sa, è la stagione del gossip, dei nuovi amori e di flirt passeggeri.

Ora gli occhi sono puntati sul noto cantante Irama, amatissimo dal pubblico. Secondo gli ultimi rumors, il cantante avrebbe un flirt in corso con un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Di Mew! Ma, come mai si è arrivati a questa conclusione? Ecco tutti gli indizi social.

Irama avvistato con l’ex di Amici: tutti gli indizi del presunto flirt

Come appena detto, circolano voci su un possibile flirt in corso tra due ex allievi di Amici, ovvero Irama e Mew. Lo scorso 29 luglio, infatti, i due avrebbero trascorso una giornata assieme in Puglia a San Michele Salentino, nel Trullo dei Sogni. Irama, infatti, ha postato alcune foto in compagnia di alcuni amici nel luogo sopra menzionato e, poco dopo, Mew ha postato una storia che mostrava una piscina immersa nel verde, che secondo molti utenti si trova proprio nel Trullo dei Sogni. Oltre a ciò, Mattew, ex fidanzato di Mew, ha smesso di seguire Irama sui social! Insomma, staremo a vedere se c’è davvero del tenero.