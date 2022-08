Irama è di nuovo single: finita la storia con Victoria Doritou

Irama e la modella Victoria Doritou si sarebbero lasciati dopo due anni d'amore.

Al momento non è dato sapere perché i due si siano lasciati ma, secondo indiscrezioni, c’entrerebbero i loro rispettivi impegni di lavoro, che li avrebbero costretti a stare spesso lontani. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda, ma per adesso Irama e la modella continuano a mantenere il più totale riserbo sulla questione.

Irama: la vita privata

Prima d’incontrare Victoria Doritou, Irama aveva avuto una breve liaison con Giulia De Lellis e, per diverso tempo, gli sono state attribuite liaison con volti più o meno famosi del mondo dello spettacolo.

Il cantante sembrava aver trovato finalmente la serenità accanto a Victoria Doritou, di cui aveva dichiarato di essere più innamorato che mai. La coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo e per ora i due non hanno ancora confermato pubblicamente la notizia del loro addio. In tanti tra i fan sono curiosi di sapere cosa riserverà a Irama il futuro e se avrà presto un nuovo amore.