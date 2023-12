Fino a qualche giorno fa, L’Isola dei Famosi 2024 sembrava destinata a non vedere luce. Eppure, nelle ultime ore sono spuntati fuori i nomi dei papabili concorrenti. Si tratta di tutti volti più che noti.

Isola dei Famosi 2024: spuntano i nomi dei concorrenti

L’Isola dei Famosi 2024, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, tornerà a tenere compagnia ai telespettatori. Fino a qualche giorno fa, sembrava che il reality honduregno fosse destinato alla panchina, ma i vertici Mediaset devono aver cambiato idea. Il profilo Twitter LaTV ha addirittura anticipato i nomi dei primi concorrenti.

Isola dei Famosi 2024, dei concorrenti: una gioia per i Zengavò

Secondo l’indiscrezione, uno dei primi concorrenti ad aver accettato di partire per l’Honduras è Andrea Zenga. Dopo l’avventura al GF Vip 5, che gli ha concesso di innamorarsi di Rosalinda Cannavò, il figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga potrebbe aver accettato di vestire i panni di naufrago. Ovviamente, partirebbe in coppia con la sua Rosy: l’ingaggio, infatti, è per tutti e due.

Isola dei Famosi 2024: dagli Zengavò alla Argento

Altro nome caldo dell’Isola dei Famosi 2024 è Asia Argento, che dovrebbe partecipare in coppia con la figlia Anna Lou Castoldi, nata durante la storia d’amore con Morgan. Infine, tra gli altri papabili concorrenti troviamo: Marco Baldini, Ginevra Lamborghini e Bugo.