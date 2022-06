Isola dei Famosi: Carmen, Estefania e Marialaura hanno violato il regolamento

Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno violato il regolamento dell'Isola dei Famosi.

Alvin ha dichiarato che Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e Estefania Bernal avrebbero mangiato del cibo che non era destinato a loro dopo la prova ricompensa.

Isola dei Famosi: le naufraghe violano il regolamento

A quanto pare Carmen, Marialaura e Estefania hanno violato il regolamento all’Isola dei Famosi e per questo potrebbero incorrere in qualche provvedimento.

Le tre, dopo la prova ricompensa (vinta dagli uomini) avrebbero mangiato del cibo che non era destinato a loro.

“Dopo la prova ricompensa, mangiano di nascosto parte della ricompensa, violando il regolamento”, ha dichiarato Alvin. Al momento non è dato sapere se le tre verranno punite per il loro comportamento e il programma non ha rilasciato comunicati ufficiali a riguardo. I fan sono impazienti di sapere in quale provvedimento incorreranno le tre naufraghe, che si sono indebitamente impossessate del cibo che non era destinato a loro.

Il prolungamento

Lo show è stato prolungato fino alla fine di giugno ed è evidente che per i protagonisti del programma questo rappresenti una grande difficoltà. Dopo le lunghe settimane di permanenza sull’Isola in tanti hanno accusato la perdita di peso e i morsi della fame, e hanno ammesso di non vedere l’ora di poter tornare alla vita di tutti i giorni.