Isola dei Famosi, Frank Matano fa ironia sul post di Lory Del Santo

Frank Matano replica il post con cui ha fatto una gaffe Lory Del Santo

Lory Del Santo è stata protagonista di una gaffe sui Social Network, in particolare su Instagram, per un post condiviso dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi. Non ha perso tempo Frank Matano, che l’ironia che lo caratterizza ha preso di mira il post della Del Santo replicandolo.

Frank Matano fa ironia dopo la gaffe di Lory Del Santo

La naufraga dell’Isola aveva commesso un errore abbastanza da principianti, salvo chiarire che l’account Instagram non è gestito da lei. Lory Del Santo aveva scritto: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per per ferire le persone innocenti…”. Dopo aver pubblicato il post sono arrivati numerosi commenti firmati Lory Del Santo.

La naufraga si stava commentando da sola il post. Ovviamente il suo staff ha chiarito il malinteso ma questo non è bastato a tenere a bada il web.

Il post di Frank Matano

Quel post non poteva passare inosservato agli occhi di Frank Matano che, senza pensarci due volte, ha ricreato la situazione in cui si è trovata Lory Del Santo. L’attore campano ha strappato una risata a tutti visti i numerosi like e commenti che ha ottenuto sulla sua pagina Instagram.