I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati messi al corrente della morte di Silvio Berlusconi. La semifinale del reality honduregno, infatti, non è andata in onda proprio per lasciare spazio agli speciali sul Presidente.

Isola dei Famosi: i naufraghi scoprono la morte di Silvio Berlusconi

Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, ha avuto il difficile compito di annunciare ai naufraghi la morte di Silvio Berlusconi. La notizia ha lasciato tutti senza parole e nessuno ha commentato il fatto che la diretta del reality honduregno fosse stata annullata. I concorrenti sono apparsi sconvolti, increduli, un po’ come tanti altri milioni di italiani.

L’annuncio di Alvin ai naufraghi

Non ci sono video del momento in cui Alvin ha annunciato la morte di Silvio Berlusconi, ma soltanto immagini. Traspare comunque lo sgomento dei naufraghi, che dopo due mesi di permanenza in Honduras si sono visti catapultare nella vita reale.

Morte Berlusconi: Helena Prestes in lacrime

Appena Alvin ha comunicato la notizia della morte di Berlusconi, Helena Prestes si è allontanata dal gruppo e si è abbandonata alle lacrime. La modella, lo scorso 8 maggio, aveva chiesto proprio in diretta a Ilary Blasi quali fossero le condizioni di salute di Silvio.