Isola dei famosi, Ilary Blasi: look da urlo per la diciottesima puntata

Nel corso della diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Lunedì 17 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la diciottesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un outfit che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della diciottesima puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della presentatrice.

L’abito di Ilary Blasi

Dopo aver ammaliato il pubblico a casa con abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un abito aderente colore “nude“. A impreziosire il tutto delle spalline pronunciate e un leggero strascico. Immancabili i tacchi a spillo e il make up abbinato all’outfit.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social.

Ilary Blasi, la diciottesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla diciottesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Tra questi Akash, che in settimana aveva dichiarato che non sarebbe più tornato in studio.

In collegamento con la Palapa, si è parlato degli scontri avvenuti in settimana, come quello tra Matteo e Ignazio. Il primo ha accusato Moser di non aver fatto mangiare Miryea nel corso della precedente puntata nella prova ricompensa a vantaggio dell’amico Andrea. “Io l’ho fatto per amicizia”, ha quindi affermato l’ex ciclista. In difesa del fidanzato di Cecilia Rodriguez interviene Cerioli. Miryea dal suo canto ha affermato:: “Sono punti di vista, io ci sono rimasta male ma perché avevo fame”.

Ilary Blasi, il televoto

La puntata prosegue con la conduttrice che chiude il televoto. La Blasi chiede quindi a Roberto Ciufoli: “Cercano di farti fuori tutte le volte. Perché?”. Con il naufrago che risponde: “Non capisco cosa ho fatto”. Alla fine ad essere eliminato proprio Ciufoli che decidere di dare il bacio di Giuda, che vale una nomination, ad Angela. Il motivo? “Mi sono sentito abbattuto dal fuoco amico”.