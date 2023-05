Isola dei Famosi, lite accesa tra Fiore e Helena: "Manca di rispetto a chiunque"

La puntata dell‘Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio è entrata fin da subito nel vivo con uno scontro acceso tra le due naufraghe Fiore Argento ed Helena Prestes. Quest’ultima è mal sopportata anche da altri naufraghi e la rottura appare di giorno in giorno più netta.

La sorella di Asia Argento con tono critico ha osservato: “Ha una mancanza di rispetto totale nei confronti di chiunque. L’arroganza dell’ignoranza pure, è un’arroganza supportata dal nulla, è l’insulto basato sul nulla“.

Isola dei famosi, scontro tra Fiore Argento e Helena Prestes

C’è dell’altro. Helena, oltre a mancare di rispetto sarebbe persino arrivata a insultare Fiore: “Quando non ci sono argomenti, si arriva sull’insulto. ‘Sei vecchia’ è quotidiano proprio. Ormai mi scivolano addosso, ma appena sono tornata in spiaggia con il tutore lei mi ha detto: ‘Vattene’“. Queste accuse sono state prontamente negate da Helena Prestes che ha tenuto a fare presente: “Non è vero. Lei è arrivata in tenda e ha detto: ‘Leviamo l’acchiappasogni da qua che porta malocchio’“.

Vladimir Luxuria: “Ti consideri migliore di loro”

In trasmissione è stato mostrato anche un filmato di introduzione nel quale si vede Prestes affermare che si sente invidiata dalle altre concorrenti del programma. La conduttrice le ha chiesto, a questo proposit0, se si sentisse invidiata. Helena ha negato prontamente precisando di non aver usato quella parola. Vladimir Luxuria però non ci sta: “Helena, guarda che quella parola l’hai detta, forse hai la memoria molto breve. E dire che le altre sono invidiose, vuol dire mettersi in una condizione di superiorità. Vuol dire che ti consideri meglio di loro“.