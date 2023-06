Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il regista Roberto Cenci si è visto costretto a richiamare Enrico Papi. L’opinionista, anche se il reality honduregno è quasi arrivato alla fine, sembra che non abbia mai accettato il ruolo che gli hanno assegnato.

L’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi è stato piuttosto strano, non solo per i naufraghi. Dopo che la conduttrice Ilary Blasi ha avuto un battibecco con Alvin, Enrico Papi è stato richiamato da Roberto Cenci. Il regista del reality honduregno si è visto costretto a sgridare l’opinionista per i suoi atteggiamenti lontani anni luce dal ruolo che gli è stato assegnato.

La situazione si è scaldata quando Nathaly Caldonazzo e Fabio sono arrivati sull’ultima spiaggia. Cenci stava facendo un’inquadratura dello studio dell’Isola dei Famosi e ha beccato Papi in piedi. Enrico si era alzato dalla sua poltrona e stava camminando. Roberto, senza mezzi termini, ha tuonato: “Siediti“.

In un’intervista rilasciata nel 2018 a TvBlog, Roberto Cenci ha così raccontato alcuni retroscena dell’Isola dei Famosi:

“Se è complicata la gestione della doppia regia dall’Honduras e Milano? Non è molto complicato, bisogna solo saperlo fare. Sono in contatto perenne con il regista in Honduras e ci relazioniamo spesso. E’ un lavoro in tandem: noi veicoliamo il materiale registrato che ci arriva dall’Honduras e poi li guidiamo per la scaletta della puntata settimanale. Le inquadrature al pubblico in studio? Quello è un gioco nato un anno fa per uno scherzo fatto a una collega. Lei mi aveva contestato per l’inquadratura di una bella signora in mezzo al pubblico, allora da quel momento in poi ho deciso di inquadrare le persone più strane in tutte le puntate a venire. E’ diventata una simpatica prassi. Tante persone vengono in studio tutte carine e agghindate: fa ridere, ma senza offendere o prendere in giro nessuno. L’Isola è fatta da primetime e daytime e sono due modi molto distinti di raccontare lo stesso evento. Due cose diverse per permettere al pubblico di affezionarsi ai singoli concorrenti. Il montaggio poi è molto importante e abbiamo diverse pezzature perché andiamo sia su Canale 5 che Italia 1 e La5. In ogni rete c’è un montaggio diverso. Alcuni naufraghi li conosco già prima di iniziare, altri invece li conosco al volo quando iniziamo”.