Isola, Guendalina Tavassi litiga con il fratello Edoardo: “Delusa da te”

Isola, Guendalina Tavassi litiga con il fratello Edoardo: lui finisce in lacrime.

Lite inaspettata all’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi ha espresso pensieri poco felici sul fratello Edoardo, tanto che lui si è offeso ed è finito in lacrime. L’ex gieffina si è detta parecchio delusa dal familiare.

A scatenare l’ennesima lite all’Isola dei Famosi è stato lo spirito dell’Isola, ovvero un escamotage che gli autori hanno pensato di inserire per sconvolgere un po’ gli equilibri dei naufraghi.

Questa nuova regola, se così possiamo chiamarla, impone al concorrente scelto di essere sincero sui compagni d’avventura. In palio, ovviamente, c’è una ricompensa. Chiamata ad esprimere il proprio parere è stata Guendalina Tavassi, che, lasciando tutti senza parole, è stata particolarmente dura nei riguardi del fratello Edoardo.

Guendalina, guardando negli occhi suo fratello, ha dichiarato:

“La maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta nemmeno quando ti metto in guardia sulle persone. Cose belle non ce ne sono perché quel che ho visto finora di te è fare le buche sulla stuoia. Da sorella sono molto delusa da te”.