Isola, Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis: “Ha una doppia personalità”

Laura Maddaloni e Clemente Russo sono stati di recente ospiti di Isola Party. Proprio in tale occasione non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Laura Maddaloni su Nicolas Vaporidis. Ecco cosa è successo.

Laura Maddaloni e Clemente Russo ospiti di Isola Party

Ormai ex naufraghi dell’edizione in corso de L’Isola dei famosi, Laura Maddaloni e Clemente Russo sono stati di recente ospiti di Isola Party, format con al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Per l’occasione la stessa Maddaloni ha dichiarato:

“È stata un’esperienza bellissima, è stata voluta e fatta insieme. Devo dire che questo è stato un regalo di mio marito perché lui non aveva nessuna intenzione di partire”.

Laura Maddaloni, le parole su Nicolas Vaporidis

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Isola Party, Laura Maddaloni, alla domanda su quale sia la coppia meno gradita ha risposto. “La coppia che ci è piaciuta di meno è: Nicolas Vaporidis.

Lui ha una doppia personalità, lui si trasforma”.

Ha quindi proseguito: “Lui è quello quando è davanti la telecamera: è dolcissimo. Ed è anche quello dietro la telecamera: quello che gli scoppia la vena“. Per poi aggiungere: “Quindi lui solo è una coppia”.