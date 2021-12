Da Israele arrivano forti dubbi sulla quarta dose di vaccino anti-Covid. Causerebbe un affaticamento dell'organismo, depotenziando la risposta immunit

Israele, dubbi sulla quarta dose di vaccino: “Indebolisce l’immunità”

Israele, paese all’avanguardia nella campagna vaccinale contro il Covid, sta iniziando a somministrare la quarta dose di vaccino ad alcune categorie di persone.

I medici, però, hanno lanciato un avvertimento sui rischi di questa dose aggiuntiva. Secondo gli esperti, il quarto richiamo potrebbe presentare delle conseguenze davvero molto pericolose per la salute delle persone. Il governo di Gerusalemme, secondo i medici, starebbe agendo in modo troppo avventato e pericoloso, mettendo seriamente a rischio la salute dei cittadini. Ad esprimere forti perplessità sono alcuni membri del Comitato tecnico scientifico. Il gruppo di esperti ha specificato che la quarta dose causa un affaticamento del sistema immunitario molto significativo.

Un eccesso di vaccinazioni rischia di affaticare l’organismo umano e depotenziare la risposta immunitaria. La quarta dose rischia di “indebolire l’immunità” dei vaccinati.

Israele, dubbi sulla quarta dose di vaccino: “Quarta dose senza base scientifica”

“Solo perché abbiamo fatto la terza dose non significa che ci dovrebbe essere una quarta dose senza alcuna base scientifica” ha dichiarato il professor Dror Mevorach, che dirige il reparto Coronavirus al hadassah Medical Center di Gerusalemme, confermando la preoccupazione dei membri del Comitato tecnico scientifico.

Anche Hagai Levine, epidemiologo e presidente dell’Associazione israeliana dei medici di salute pubblica, è d’accordo con questa linea di pensiero. “Rispetto l’opinione di coloro che dicono meglio prevenire che curare e non c’è nessun problema nell’essere preparati. Ma prima di fare una quarta iniezione, è preferibile aspettare la scienza” ha dichiarato.

Israele, dubbi sulla quarta dose di vaccino: le accuse al governo

Molti luminari hanno denunciato il fatto che non si conoscono neppure gli effetti della quarta dose di vaccino anti-Covid contro la variante Omicron.

Gli esperti, che hanno espresso il timore che una quarta dose di vaccino in un anno possa affaticare l’organismo, hanno accusato il governo israeliano di non aver sfruttato bene le opzioni alternative, come impegnarsi nel somministrare la terza dose ai cittadini non vaccinati.