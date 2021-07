In pieno orgoglio nazionale, l'Italia è il primo paese a vincere nello stesso anno sia gli Europei sia l'Eurovision Song Contest

Come non ricordare la vittoria dei Maneskin agli Eurovision Song Contest, con il conseguente trionfo dell’Italia nella rinomata kermesse canora? Ecco che ora anche l’ambita coppa degli Europei di Calcio di Euro 2020 è andata al nostro Paese, nel comprensibile giubilo generale.

Ebbene, questa è la prima volta che succede, come sottolineato ampiamente sui social già in previsione dell’attesissima partita Italia-Inghilterra. I profili dell’Eurovision scrivevano difatti: “Lo sapevate che nessun paese ha mai vinto l’Eurovision e gli Europei nello stesso anno?”.

Detto, fatto!

However…one country has mixed a Eurovision win with a football victory before!

In 1984, Sweden 🇸🇪 won Eurovision with Diggi-Loo Diggi-Ley, and then won the Women’s European Championships 3 weeks later! 🏆🎶⚽️

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021