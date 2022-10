Italvolley, sconfitta la Cina: la Nazionale femminile approda in semifinale Mondiale

La fenomenale Nazionale Azzurra femminile di pallavolo è approdata alle semifinali del Mondiale: sconfitta la Cina per 3 set a 1

La magica Nazionale Azzurra femminile continua a stupire ai Mondiali di pallavolo. Egonu e compagne sistemano per 3 set a 1 la Cina: le ragazze sono tra le migliori quattro squadre del mondo.

Mondiale Pallavolo, la Nazionale Azzurra femminile approda in semifinale

Replay del Mondiale di quattro anni fa: la Nazionale Azzurra femminile di pallavolo torna alle semifinali. Il quarto di finale contro la Cina è uno spettacolo: partita senza storia e dominio delle ragazze italiane che si impongono per 3 set a 1. In semifinale si attende la vincitrice tra il Giappone e il Brasile, due ottime squadre contro cui l’Italia dovrà per forza fornire una prova più che convincente per avere delle chance di arrivare in finale.

Paola Egonu superstar, Anna Danesi è al top

Vera trascinatrice della Nazionale è la solita Paola Egonu, vera e propria superstar e volto dell’intera competizione iridata. Clamorosa partita per lei anche quella di oggi pomeriggio, con 29 punti messi a segno in quattro set. Anche Anna Danesi si riscopre nuovamente protaonista: la centrale ha messo a segno 4 muri e 12 punti. Menzione speciale anche per la solita Miriam Sylla, fondamentale nel chiudere la gara nel quarto set.