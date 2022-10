Arturo Vidal, trovato morto il padre in Cile: si indaga sulle cause del decesso

Lutto in casa Vidal. Il padre di Arturo è stato trovato morto in un club ippico della capitale del Cile. Tra i due i rapporti sono sempre stati tesi.

Il padre di Arturo Vidal è morto. Il corpo della vittima è stato trovato in un club ittico dalla capitale del Cile, Santiago. Non sono ancora chiare le cause del decesso del padre di Arturo.

Morto il padre di Arturo Vidal: il rapporto tra i due

La ex stella di Juventus e Inter piange la scomparsa del padre. Tra i due il rapporto non è mai stato dei migliori. Quando Arturo era ancora troppo piccolo, papà Erasmo lo aveva abbandonato lasciandolo insieme alla mamma e agli altri fratelli. Questo ha costretto la famiglia di Vidal a fare enormi sacrifici per poter tirare avanti. Nonostante questo rapporto mai nato, tra i due le cose cambiarono un po’ dopo essersi ritrovati.

Arturo, già calciatore di successo, aiutò tanto il padre. A causa della cattiva condotta di Erasmo Vidal, finito in carcere due volte, però, l’ex giocatore di Juve e Inter ha poi preso le distanze dal padre.

Il ritrovamento del corpo di Erasmo Vidal

Il cadavere del padre di Arturo Vidal è stato trovato all’interno del Club Hípico de Santiago. I primi a prestare soccorso ad Erasmo Vidal sono stati i paramedici del Club, che hanno anche chiamato un’ambulanza.

All’arrivo dei medici, però, non c’era già nulla da fare. Stando ad una prima analisi della salma, sembra che il padre di Arturo Vidal sia morto per un arresto cardiorespiratorio, ma sono necessarie comunque altre indagini per determinare in maniera precisa le cause del decesso.