Jasmine Carrisi positiva al Covid, l’annuncio: “Sto veramente malissimo”

L'ultimo tampone ha dato esito positivo: lo ha annunciato Jasmine Carrisi, che non ha fornito ulteriori dettagli. "Sto malissimo", ha detto sui social.

Molti fan hanno imparato a conoscerla nei salotti di Barbara D’Urso, dove spesso è stata ospite insieme alla sua famiglia. Altri la conoscono grazie alla sua musica, dove è desiderosa di mettersi in gioco con nuovi progetti. Tantissimi la seguono sui social, ammirandola anche per la sua bellezza.

Figlia d’arte, ma con tanto di sé da raccontare: Jasmine Carrisi è solita condividere con i suoi follower diversi momenti della sua giornata ed è proprio così che ha comunicato di essere risultata positiva al Covid.

Jasmine Carrisi positiva al Covid

Dopo l’addio a The Voice Senior, in casa Carrisi non mancano i pensieri. L’ultimo arriva da Jamine, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

La giovane ha condiviso sui social la notizia della sua positività al tampone.

Su Instagram Jasmine ha mostrato alcuni momenti di vacanza trascorsi a Capri, ma non solo. Nelle sue storie cerca sempre di interagire con i suoi fan, con i quali mantiene uno splendido rapporto. Sono proprio i suoi follower a essersi preoccupati dopo la notizia diffusa dalla piccola di casa Carrisi.

Dalle prime informazioni rese note, sembra che il suo tampone abbia dato esito positivo. Tuttavia, non ha fornito ulteriori spiegazioni.

Dove e come pensa di essere stata contagiata non è dato a sapere. Nelle ultime ore i suoi fan sono in apprensione e sperano che la Carrisi intervenga presto per spiegare qual è la situazione. Alcuni, inoltre, sperano che Jasmine inviti i numerosi follower a mantenere alta la soglia di attenzione, raccomandando prudenza e sottolineando l’importanza delle norme anti-Covid.

Jasmine Carrisi positiva al Covid: le sue parole

Tramite le sue storie Instagram, Jasmine Carrisi ha avvisato i follower di avere per loro un’importante comunicazione.

Quindi ha fatto sapere di essere positiva al Covid. “Sto veramente una me**a, sto malissimo. Però passerà”, ha commentato. Non è chiaro se si sia riferita alle sue condizioni di salute o al suo stato d’animo, dispiaciuta per essere stata contagiata e per la situazione incerta che ne deriva.

Se le sue parole si riferissero alle sue condizioni fisiche, significherebbe che Jasmine non è asintomatica. La storia su Instagram nella quale Jasmine annuncia di essere positiva al virus non è più disponibile, ma i fan aspettano ulteriori aggiornamenti. Intanto non mancano i messaggi di pronta guarigione, affinché la giovane cantante possa riprendersi quanto prima.

Jasmine Carrisi è positiva al Covid e lascia The Voice Senior

Dopo una stagione a The Voice Senior insieme al papà, Jasmine ha dovuto dire addio al programma, dicendosi “dispiaciuta” per la scelta. Oltre alle difficoltà per il virus, non mancano i problemi legati ai progetti lavorativi.

Alla giovane cantante, infatti, sarebbe piaciuto tornare a The Voice, ma papà Al Bano è sicuro non mancheranno le occasioni in cui Jasmine potrà manifestare la sua energia.