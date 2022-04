Jeremias Rodriguez, penale per il ritiro dall'Isola dei Famosi: quanto dovrà pagare il fratellino di Belen?

Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi, fornendo motivazioni piuttosto fumose. Il fratellino di Belen dovrà pagare una penale legata al suo ritiro: a quanto ammonta la cifra? Secondo indiscrezioni, si tratta di una somma importante.

Jeremias Rodriguez: la penale per il ritiro dall’Isola

Qualche giorno fa, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Il fratellino di Belen è arrivato in Honduras per la seconda volta, motivo per cui sapeva benissimo cosa stava per fare. Eppure, dopo che il pubblico l’ha eliminato al televoto, il ragazzo non ha accettato di rimanere in gioco per la seconda chance su Playa Sgamada. Ha dichiarato:

“Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite. (…) Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona stra umile. Non me la sono mai tirata. (…) Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano”.

Con queste motivazioni, Jeremias si è ritirato dall’Isola dei Famosi e adesso dovrà pagare una penale: a quanto ammonta?

A quanto ammonta la penale che dovrà pagare Jeremias

Come vuole il contratto, coloro che si ritirano dall’Isola dei Famosi devono pagare una penale. Anche se Jeremias non ne ha parlato, le dinamiche dei reality sono chiare a tutti. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Coming Soon, Rodriguez dovrà sborsare una somma importante.

Sul sito si legge:

“Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati”.

Ovviamente, questa è solo un’indiscrezione e non abbiamo la certezza che Jeremias debba sborsare davvero 50mila euro.

Jeremias fuori dallo studio dell’Isola dei Famosi

Oltre alla penale per il ritiro, Jeremias non potrà partecipare alle dirette in studio dell’Isola dei Famosi.

A differenza dei naufraghi che vengono eliminati sempre e solo dal televoto, quanti abbandonano il gioco di propria iniziativa finiscono nel dimenticatoio. Al momento, Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni in merito.