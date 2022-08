Jesolo, incidente tra un autobus e un’auto: cinque feriti, due sono in gravi condizioni

Le due ragazze a bordo della Lancia Ypsilon sono state portate in ospedale in codice rosso. L'auto non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio.

Un autobus dell’Atvo, l’Azienda trasporti Veneto orientale, è finito nel cortile di un’abitazione privata di via Gorizia a Jesolo, nella città metropolitana di Venezia, dopo essersi scontrato con una Lancia Ypsilon. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di lunedì 22 agosto 2022.

Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali gravi.

L’incidente è avvenuto a Jesolo, tra via Gorizia e via Palladio

L’autobus era diretto a Punta Sabbioni, località del vicino comune di Cavallino-Treporti, e aveva a bordo una quindicina di passeggeri. L’impatto con la lancia Ypsilon, con a bordo due ragazze di 22 anni, è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Palladio. Pare che l’auto non abbia rispettato la precedenza.

Cinque feriti, gravi le due ragazze sulla Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon è rimasta semidistrutta nell’incidente, con la parte frontale schiacciata, ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due passeggere dall’abitacolo. Le ragazze sono state poi affidate al personale del 118 e trasportate negli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso e gravi condizioni.

L’autista dell’autobus, un uomo di 61 anni con 38 di servizio, è rimasto ferito alla testa ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di San Donà di Piave.

Un paio di passeggeri avrebbero invece riportato delle lievi contusioni.

Sul posto tre ambulanze e due elicotteri

Per rimettere in sicurezza il luogo dell’incidente, sono interventi i Vigili del fuoco di Jesolo ed è stato necessario utilizzare la gru messa a disposizione dai colleghi di Mestre per recuperare l’autobus. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso. Per soccorrere i feriti, sono stati chiamati tre ambulanze e due elicotteri.

