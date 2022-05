Jessica Selassié fidanzata con Simone Bonaccorsi: spunta la finta paparazzata diretta da Alex Belli.

Jessica Selassié è davvero fidanzata con Simone Bonaccorsi? Pare proprio di no. Secondo alcune indiscrezioni, la vincitrice del GF Vip sarebbe caduta nella rete delle finte paparazzate organizzate da Alex Belli.

Jessica Selassié fidanzata: l’ombra delle finte paparazzate

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare della vita sentimentale di Jessica Selassié.

Dopo l’ennesimo due di picche di Barù Gaetani, la principessa etiope è stata pizzicata in compagnia di Simone Bonaccorsi, ex Mister Italia ed ex volto di Temptation Island. In molti hanno gridato al flirt e i due sono finiti al centro dell’attenzione, con tanto di paparazzate che hanno riempito le pagine delle riviste di cronaca rosa. Nelle ultime ore, però, è spuntata qualche indiscrezione interessante, che vede come architetto del gossip Alex Belli.

C’è Alex Belli dietro il nuovo flirt di Jessica Selassié?

L’esperto di gossip Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto:

“Jessica e Simone (intimo amico di Alex Centovetrine) tutto organizzato da lui… Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così… Fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone, vi dirò più in là…”.

Stando a quanto sostiene Venza, Belli avrebbe convinto Jessica ad organizzare finte paparazzate in modo da avere un po’ di popolarità in pià.

Jessica è caduta nella rete della finte paparazzate

Al momento, è bene sottolinearlo, i diretti interessati non si sono espressi in merito alle finte paparazzate. Pertanto, non possiamo sapere cosa ci sia di vero in tutta questa faccenda. Di certo, se Jessica avesse realmente acconsentito a questi teatrini, la sua vita in tv durerebbe tra Natale e Santo Stefano. I finti gossip, ormai, non attirano più nessuno e la popolarità che regala si scioglie come neve al sole.