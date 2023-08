Jovanotti ha voluto condividere con i fan uno degli aspetti più importanti della sua morning routine: il caffè con il burro. Neanche a dirlo, questa sua preferenza culinaria ha acceso il dibattito.

Jovanotti beve il caffè con il burro: il dibattito è aperto

“De gustibus non disputandum est“, ma in alcuni casi i gusti degli altri lasciano parecchio perplessi. E’ il caso di Jovanotti, che ha condiviso su TikTok una sua abitudine alimentare un po’ alternativa. Lorenzo Cherubini adora prendere il caffè con il burro, in modo da ottenere la giusta carica per affrontare la giornata.

Il caffè con il burro dà la carica: parola di Jovanotti

“A me piace, tutti i gusti sono gusti. Poi fa bene, dà energia di prima mattina: qui ce n’è bisogno“, ha dichiarato Jovanotti mentre mostra la sua morning routine con il caffè. Il cantante aggiunge due noci di burro all’espresso, mescola per bene e poi si gode la sua “tazzulella”.

Caffè con il burro: il dibattito è aperto

Il video condiviso da Jovanotti su TikTok ha acceso il dibattito. Qualcuno si dice d’accordo con lui sull’usanza di bere il caffè con il burro, mentre altri ne sono disgustati. In realtà, Lorenzo non è l’unico ad avere preferenze culinarie di questo tipo, visto che c’è anche un nome per indicare un espresso di questo tipo, ossia caffè bulletproof. A prescindere dai gusti, una cosa è certa: non si tratta di un’abitudine salutare.