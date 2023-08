Jovanotti ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo bassista Saturnino, presso il centro di fisioterapia di Forlì, in Emilia Romagna, dove sta proseguendo le sue cure dopo l’incidente.

Jovanotti al centro per la fisioterapia: la sorpresa di Saturnino

Dopo l’incidente in bicicletta a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e dopo qualche settimana è tornato in Italia per continuare le cure al centro di fisioterapia di Forlì, in Emilia Romagna. Nelle ultime ore, dopo la visita dell’amico Gianni Morandi, ha ricevuto anche la sorpresa del suo bassista Saturnino. Il cantante ha condiviso su Instagram un simpatico video che non è passato inosservato ai fan, che sono stati molto felici di vederli insieme.

Jovanotti e la sorpresa di Saturnino: “Gli amici non si dimenticano”

“Lui è venuto da Milano per portarmi dei regali. Gli amici non si dimenticano” ha dichiarato Jovanotti nel video condiviso. Nel post si vede il cantante con una t-shirt bianca, seduto mentre mostra ai follower i regali di Saturnino, che è al suo fianco. L’amico gli ha portato due regali speciali, ovvero una statuetta della Madonna di Lourdes e una maglietta bianca con la scritta Lourdes in rosso. I due hanno sorriso e si sono abbracciati.