Addio a Julian Sands, i resti umani trovati in California sono dell’attore britannico: era scomparso a gennaio

Appartengono all’attore britannico Julian Sands i resti umani rinvenuti tra le montagne della California. L’artista originario del Regno Unito risultava scomparso dal mese di gennaio quando aveva deciso di dedicarsi a un’escursione senza però fare mai più ritorno.

A riferire la drammatica notizia è stata la Cnn che ha citato fonti di polizia. Secondo quanto comunicati dall’emittente americana, l’identificazione è avvenuta a distanza di tre giorni dal ritrovamento dei resti da parte di un gruppo di escursionisti.

Il comunicato della polizia di San Bernardino: “Le modalità della morte sono ancora oggetto di indagine”

“Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni”. È quanto si legge in una nota diramata dal dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino.

“La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test”, continua il comunicato ufficiale stilato dalle forze dell’ordine.

Sands ha dato inizio alla sua carriera nel 1984, ottenendo dapprima piccoli ruoli fino a essere scelto come protagonista di Camera con vista di James Ivory nel 1985. Dopo essersi trasferito a Hollywood per sfondare nel cinema americano, è apparso in film come Aracnofobia (1990), Il pasto nudo (1991), Boxing Helena (1993) o, ancora, Via da Las Vegas(1995). Ha recitato anche a teatro nel Regno Unito e in serie tv come Dexter, The Blacklist e I Medici.