Karina Cascella: "Quando mi rivedrete in tv? Mai, da come si sono messe le cose"

Karina Cascella è tornata a parlare dei fan di un suo possibile ritorno in tv. A quanto pare, l’opinionista è destinata a non avere più una sedia nei salotti di Canale 5.

Karina Cascella fuori dai salotti tv

Con l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset molti dei suoi opinionisti si ritrovano senza lavoro. Karina Cascella, che per 15 anni ha fatto parte dei suoi programmi, è lontana dal piccolo schermo da tempo. La donna ha aperto un ristorante a Bergamo ed è molto attiva sui social, ma i fan sperano ancora di rivederla in tv. Via Instagram, Karina ha ammesso che ormai è quasi certo che non tornerà “mai” nei salotti di Mediaset.

Le parole di Karina Cascella

Davanti alle domande insistenti dei follower, Karina ha risposto:

“Quando mi rivedrete in televisione? A quanto pare mai da come si sono messe le cose. Gli opinionisti tv da quanto ho capito saranno soltanto giornalisti di un certo spessore. Anche questa ottima decisione, perché ormai chiunque andava in tv e diceva la sua. Io ho la mia vita e i miei lavori (e sono anche troppi) però allo stesso modo, so di non essere mai stata come una certa massa e anche se non una giornalista, resto sempre del parere che il mio lavoro da opinionista so farlo molto ma molto bene“.

Karina Cascella approva Cesara Buonamici al GF Vip

La Cascella ha anche commentato l’arrivo di Cesara Buonamici al GF Vip 8 come opinionista unica. Karina approva la scelta di Signorini & Co. Ha dichiarato: