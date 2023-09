Antonino, fratello di Kevin Laganà, la più giovane tra le vittime della strage di Brandizzo (Torino), ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della sera, riguardante l’ultimo video girato da Kevin poco prima della morte. Il filmato è stato reso noto solamente lo scorso 5 settembre: “Quel video è incredibile. Kevin lo ha lasciato come si può lasciare un’eredità: un filmato che non lascia dubbi e fa giustizia. Ha girato quelle immagini che gli mancava mezz’ora a morire, e quella stessa sera aveva mandato a mio padre il messaggio ‘ti amo’. Da una parte un testamento per far conoscere la verità, dall’altra un saluto per la persona che amava di più”.

Di quale video si tratta?

Il video in questione, che è stato reso pubblico tramite i canali social, mostra gli operai mentre svolgono il loro lavoro sui binari poco prima dell’incidente. Ma ciò che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica è la presenza di una voce nell’audio del video che, come spiega FanPage, sarebbe quella del tecnico di Rfi Antonio Massa, attualmente sotto indagine. La voce afferma: “Se dico treno spostatevi”. Questa frase potrebbe dimostrare come il tecnico fosse consapevole dei rischi che correvano i lavoratori. Solo ipotesi al momento che hanno bisogno di opportune conferme.

Il fratello di Kevin Laganà: “Il video ha un valore di testamento”

Antonino Laganà ha detto sul video: “Ha il valore di un testamento”. E inoltre: “È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé”. Il fratello di Kevin ha confermato che rilascerà una testimonianza veritiera durante l’interrogatorio e chiarirà se quanto rappresentato nel video sia un’eccezione o la prassi.