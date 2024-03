Notte di attacchi in Ucraina da parte della Russia: ecco i dettagli e che cosa è successo.

Una notte di attacchi russi in Ucraina. Sono state colpite delle strutture energetiche in diverse zone della nazione. Non sono mancati i danni e anche la Polonia ha deciso di agire di conseguenza…

Ucraina, notte di attacchi russi

Durante la notte l’esercito russo ha lanciato un potente attacco missilistico contro le strutture energetiche dell’Ucraina.

Queste le parole del comandante dell’aeronautica Mykola Oleschuk. Comandante che ha anche spiegato che sono stati abbattuti 84 obiettivi su un totale di 99.

Kiev, danni alle centrali

Come vi anticipavamo ad inizio articolo, ci sono stati dei danni alle centrali. Tramite Telegram, infatti, ministero dell’energia ha così affermato:

Le centrali termiche e idroelettriche nelle regioni centrali e occidentali sono state danneggiate.

Ucraina, la reazione della Polonia

Quanto è accaduto nella notte ha anche scatenato una reazione da parte della Polonia. La nazione ha quindi deciso di avviare una azione di sorveglianza e sicurezza per lo spazio aereo. Dunque sono decollati dei caccia a tal fine. Il comando operativo della Polonia ha avvertito i cittadini di quanto era accaduto durante la notte in Ucraina, degli attacchi da parte della Russia. Da qui l’avvio delle procedure per poter garantire la sicurezza dello spazio aereo della Polonia.