L’ira di Jessica Selassié: “Adesso vi denuncio tutti”

Su Instagram scatta l'ira di Jessica Selassié contro quelli che le hanno attribuito un flirt con un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi

L’ira di Jessica Selassié arriva con un fermissimo post-storia su Instagram e potrebbe essere riassumibile nella frase “adesso vi denuncio tutti”. Jessica l’ha detta diversamente ma il merito è identico. La vincitrice dell’ultimo Gf Vip si tutelerà formalmente dalle fake sulla sua vita privata e ha dato incarico ai propri avvocati di procedere per vie legali contro coloro che violano la sua privaci attribuendole fatti non veri.

Cosa ha scatenato l’ira di Jessica Selassié

Ma quali fatti, o meglio, illazioni, hanno fatto prendere d’aceto a Jessica? La principessa è finita più volte al centro del gossip ed alcuni aspetti dello stesso non le sono affatto piaciuti perché le attribuiscono scelte che lei dice di non aver fatto o su cui chiede riserbo. A far perdere le staffe alla Selassié è stato l’ultimo rumor non confermato ma molto ricercato da alcuni media e siti: quello per cui Jessica sarebbe protagonista di un non meglio precisato flirt con Deddy, uno degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

“Devo tutelare la mia privacy”

Jessica ha liquidato tutto come “ca…ate!”. Ma non è finita e Jessica ha spiegato in maniera formale come intende tutelarsi: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge”.