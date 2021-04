L’Isola dei famosi, Fariba e Ubaldo concorrenti: la reazione di Elisa

Nel corso della sesta puntata de L'Isola dei famosi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si sono uniti ai naufraghi. Ecco la reazione di Elisa Isoardi.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 1 aprile 2021 con la sesta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che si sono uniti ai naufraghi.

Ecco cosa è successo.

Fariba e Ubaldo si uniscono ai naufraghi

Nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi Vera Gemma e Brando Giorgi hanno dovuto affrontare un televoto flash per avere la possibilità di tornare in gioco. A vincere è stato Brando Giorgi che si è quindi riunito agli altri naufraghi.

Prima di lui a fare il loro ingresso nella Palapa sono stati Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che, dopo aver trascorso tre settimane su Parasite Island, hanno finalmente raggiunto gli altri naufraghi, entrando ufficialmente in gara.

La reazione di Elisa Isoardi

Un ingresso, quello di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, che ha colto di sorpresa gli altri concorrenti del reality. In particolare ha stupito la reazione di Elisa Isoardi che al loro ingresso ha sbarrato gli occhi. A quel punto la conduttrice ha chiesto il motivo, con la naufraga che ha commentato: “Andiamo a fare la prova leader dai”. Tommaso Zorzi dal suo canto si è soffermato sulla reazione di Elisa Isoardi affermando: “Sembrava conoscesse già uno tra Fariba e Ubaldo”.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha quindi replicato: “No e non ho neanche il senno di poi e non puoi fare quella domanda ok?“.