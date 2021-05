L’Isola dei famosi, l’outfit di Ilary Blasi ammalia il pubblico a casa

Nel corso della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Venerdì 7 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la quindicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la conduttrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un outfit che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della quindicesima attenzione, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della conduttrice.

Dopo aver ammaliato il pubblico con gli abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un top e pantaloni bianchi, firmati entrambi Redemption. Il costo è pari rispettivamente a 695 Euro e 795 Euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, sono griffate Le Silla e gli orecchini sono firmati Bozart Bijoux. Di quest’ultimi, però, non è noto il prezzo.

Ilary Blasi, la quindicesima puntata de L’Isola

La conduttrice ha dato il via alla quindicesima puntata de L’Isola dei famosi preannunciando una serata particolarmente “ricca di avvenimenti”. Ha ricordato che Ubaldo, in seguito ad un consiglio medico, è stato costretto ad abbandonare il reality, Ha quindi salutato gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio.

Ilary Blasi, la prova leader

Sempre nel corso della quindicesima puntata, la conduttrice, in collegamento con Playa Palapa, ha presentato la prova leader, alla quale non hanno preso parte i tre concorrenti al televoto e Fariba.

Una prova di equilibrio in mare, che ha visto vincere Andrea e Isolde. Proprio quest’ultimi si sono affrontati per aggiudicarsi il titolo di leader salvador. A tal fine hanno dovuto affrontare una prova aggrappati ad un attrezzo che ruoto e cambia continuamente direzione. Una sfida indubbiamente difficile, che ha visto cedere, dopo più di 5 minuti, Cerioli. Alla fine, quindi, a diventare la nuova leader salvador è stata la Kostner.

Ilary Blasi, cerimonia in mare

Isolde Kostner, in quanto nuova leader salvador, è stata quindi chiamata dalla conduttrice a svolgere la “cerimonia in mare” per scegliere chi mandare direttamente al televoto tra Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli. La leader decide quindi di tagliare la corda della Tittocchia, salvando Ciufoli.