L’Ue trova l’accordo sul price cap al petrolio russo: tetto fissato a 60 dollari al barile

Trovata l’intesa sul price cap al petrolio russo in Ue: la notizia è stata annunciata pubblicamente dalla presidenza ceca del Consiglio europeo mediante un tweet.

L’Unione europea ha deciso di presentarsi compatta al G7 al fine di procedere con l’approvazione e l’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio russo che confluisce verso il Vecchio Continente via mare. A riferirlo è stata la presidenza ceca del Consiglio europeo con un messaggio postato su Twitter nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre.

#COREPERII | ✅ Ambassadors have just reached an agreement on price cap for Russian seaborne #oil 🛢️. Written procedure follows, decision will enter into force on publication in the Official Journal. EU stays united and #StandWithUkraine. 🇺🇦🇪🇺 #EU2022CZ pic.twitter.com/92vHTFDzxV

