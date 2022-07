La dieta di Antonella Fiordelisi: i segreti della modella per tenersi in forma  

Vade retro zucchero e benvenuti sport all'aria aperta, ecco la dieta di Antonella Fiordelisi: tutti i segreti della modella per tenersi in forma

La dieta di Antonella Fiordelisi e i trucchii per essere al top non sono poi così segreti e per capire come faccia la modella a tenersi in forma basterà capire due cose. La prima: l’ex concorrente di Temptation Island ha una regola ferrea che sta alla base della sua bellezza, la seconda: lei è bella perché è bella ed è bella perché è giovane, poi ci sono “ricami” ovviamente, ma il presupposto è quello.

La dieta di Antonella Fiordelisi: vade retro zucchero

Ad ogni modo fra i segreti di bellezza di Antonella Fiordelisi spicca quello che ha postato su Instagram. Ed è un segreto che fa rima con sacrificio: La modella e influencer già fidanzata di Francesco Chiofalo-Lenticchio mangia quasi di tutto tranne i dolci. Insomma, i follower che si aspettavano una dieta particolare da parte della 24enne di Salerno resteranno delusi: lei ama mangiare un po’ di tutto, soprattutto il sushi, ma anche pasta, carne e pesce.

Dolci mai e tanto sport all’aria aperta

La sola regola da cui Antonella non deroga mai è quella della rinuncia ai dolci. Nel corso di un ask con i fan la Fiordelisi ha ammesso di non mangiare mai dolci. E l’assenza di zuccheri viene integrata da tanto sport, di cui Antonella è appassionata: scherma, palestra ed esercizi all’aria aperta sono il suo must.