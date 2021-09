La Fazenda, molestie a Dayane Mello: “Stiamo indagando, ne parleremo in diretta”

Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda. La rete che manda in onda la trasmissione ha deciso di indagare e parlarne in diretta.

Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda. La rete che manda in onda la trasmissione ha deciso di indagare e parlarne in diretta, dopo che è stata travolta dalle polemiche. I video delle avances particolarmente spinte sono arrivati anche in Italia.

La Fazenda, Dayane Mello vittima di molestie nel reality show

Dayane Mello è rimasta vittima di pesanti molestie nel reality show a cui sta partecipando, La Fazenda, trasmessa da Record Tv. La concorrente sta affrontando una situazione davvero molto pesante e spiacevole. Dopo alcuni party avvenuti nel reality show, in cui i concorrenti hanno bevuto molto, la modella è rimasta vittima di avances molto spinte da parte del cantante Nego do Borel. Il settimanale Chi ha rivelato che il cantante era stato coinvolto in accuse di violenze domestiche da parte di tre delle sue ex compagne.

La Fazenda, Dayane Mello vittima di violenza: la spiegazione di Record Tv

Dayane Mello sta vivendo una situazione davvero spiacevole. Mani che esagerano nel letto, baci strappati, atteggiamenti pesanti e ossessivi. Tutti atteggiamenti che hanno infastidito moltissimo la modella e che iniziano a far preoccupare la sua famiglia e le sue amiche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Quest’ultima ha lanciato un vero e proprio appello, chiedendo alla rete televisiva, alla produzione, di intervenire immediatamente.

La produzione ha spiegato con un tweet quello che sta succedendo, aggiungendo che ne avrebbero parlato in diretta. Record Tv ha informato tutti che gli avvenimenti che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello sono oggetto di indagini di un’equipe multidisciplinare.

La Fazenda, Dayane Mello vittima di violenza: l’intervento

La produzione si sta occupando della vicenda ed è pronta a parlarne in diretta. Stanno cercando di capire se Dayane Mello è esposta ad un pericolo e stanno valutando la squalifica di Nego do Borel che, attraverso il suo staff, ha preso le distanze da ogni accusa e ne ha rilanciate altre riguardo una presunta discriminazione per il colore della sua pelle.

Il reality sta facendo davvero molto discutere.